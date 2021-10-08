Политолог и общественный деятель Михаил Чаплыга дал характеристику бывшему спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову и оценил его предположительные политические перспективы.
Своё мнение он высказал в эфире программы «Что дальше?» на канале «Знай 24».
«Разумков – прекрасный аппаратчик, который способен решать любые вопросы системно. Если бы я был президентом, то уговаривал бы его занять второй пост в стране. Он умеет понимать все интересы и противоречия между ними, находить компромиссы. Главное достоинство Разумкова – он умеет находить компромиссное решение публично, ни от кого не прячась. Но перспектив я у него не вижу. В парламенте его сожрали конституционным большинством. Впрочем, сейчас у нас нетипичная ситуация. Обычно украинцы сначала избирают себе президента, а потом он избирает себе парламент. Но что будет, если парламентские выборы состоятся раньше президентских? А так и будет, даже если Верховную Раду распустить досрочно», - считает он.
По мнению Чаплыги, это серьёзно снижает шансы Зеленского на переизбрание, ведь новый состав парламента не будет к нему так лоялен, как нынешний.
«Следовательно, Зеленскому нужно переизбраться как можно быстрее. Но на время президентских выборов местоблюстителем будет спикер парламента. Поэтому Разумкова и понадобилось срочно заменить», - предполагает Михаил Чаплыга.
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Как сообщает Politeka, ранее он объяснил, почему украинцы, получив образование за рубежом, не торопятся возвращаться на родину.
Также Politeka сообщала, что, по мнению Чаплыги, элитная недвижимость политиков в случае национализации будет бесполезна для государства.