Внефракционный депутат Киевсовета Константин Богатов прокомментировал проблему полигонов мусора, в частности полигона твердых бытовых отходов №5 в Киевской области.

Об этом он рассказал в интервью изданию Kyiv.Press .

Он отметил, что при прошлой каденции депутаты Киевсовета добились, что столица выделила средства на модернизацию и реконструкцию указанного полигона и снижение его техногенных рисков. Впрочем, добавил депутат, закрыть его нельзя, поскольку тогда придется либо открывать новый полигон, либо строить мусороперерабатывающий завод.

«Киев генерирует в год более миллиона тонн мусора. И здесь мы упираемся в вопрос политической воли», - говорит Богатов.

Депутат объяснил, что исполнительная власть должна четко определить, где конкретно будет строительство мусороперерабатывающего завода, поскольку невозможно найти район столицы, где бы община сама на это согласилась, так же не будут рады жители окрестностей и населенных пунктов за пределами города, если будет принято решение строить объект там. Впрочем, отмечает он, завод в любом случае нужно где-то построить, поскольку иначе город может утонуть в мусоре.

В то же время в Европе, рассказал Богатов, мусороперерабатывающие заводы иногда функционируют прямо в центре города, например в Вене или Копенгагене. Он добавил, что за утилизацию мусора нужно много платить, например, в Варшаве стоимость такой услуги составляет 10-12 долларов с семьи ежемесячно, а затем город платит 100 евро за прием тонны мусора переработчику, что дает возможность предпринимателям построить завод с высокими характеристиками, чтобы жители города не имели дискомфорта от запаха.

«Чтобы строить такие заводы за бюджетные средства, Киеву необходимо найти сотни миллионов евро. Столица не потянет такой проект. На ментальном уровне мы пока не осознали, что утилизация мусора — это дорого и сложно», - считает Богатов.

Как сообщала Politeka, Маленко заявил, что строительство мусороперерабатывающего завода — это вопрос стратегии развития города.