Политолог Янина Соколовская поделилась своим мнением по поводу специфики работы украинских журналистов и об их переходе из одного средства массовой информации в другое.
Об этом она рассказала в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».
«Никто не говорит, что журналист должен жить плохо, отказываться от хорошей зарплаты и удобной площадки. Это тяжёлая работа, и она должна хорошо оплачиваться. Мы видим отчёты различных структур, которые оценивают украинские масс-медиа по уровню свободы слова. На всех каналах рамки для журналистов достаточно широкие, и при смене места работы мало что изменяется. Тут главную роль играют талант и совесть самого журналиста, а не желание владельца СМИ. Как бы мы ни ругали этих владельцев, но они не вмешиваются во все детали редакционной политики», - говорит гостья программы.
По её мнению, стремиться нужно к тому, чтобы журналистов не избивали на улицах, а полиция при этом не смотрела в сторону.
«Речь идёт о том, что журналист должен быть защищён. Именно это главное, а не условия, которые ставит владелец. Если, например, интервью уже опубликовано – значит, оно соответствует редакционной политике», - отмечает Янина Соколовская.
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Как сообщает Politeka, ранее она прокомментировала возможность сотрудничества между Украиной и Китаем.
Также Politeka сообщала, что Соколовская рассказала о поляризации украинского электорального поля.