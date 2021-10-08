Политолог Янина Соколовская поделилась своим мнением по поводу специфики работы украинских журналистов и об их переходе из одного средства массовой информации в другое.

Об этом она рассказала в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

«Никто не говорит, что журналист должен жить плохо, отказываться от хорошей зарплаты и удобной площадки. Это тяжёлая работа, и она должна хорошо оплачиваться. Мы видим отчёты различных структур, которые оценивают украинские масс-медиа по уровню свободы слова. На всех каналах рамки для журналистов достаточно широкие, и при смене места работы мало что изменяется. Тут главную роль играют талант и совесть самого журналиста, а не желание владельца СМИ. Как бы мы ни ругали этих владельцев, но они не вмешиваются во все детали редакционной политики», - говорит гостья программы.

По её мнению, стремиться нужно к тому, чтобы журналистов не избивали на улицах, а полиция при этом не смотрела в сторону.

«Речь идёт о том, что журналист должен быть защищён. Именно это главное, а не условия, которые ставит владелец. Если, например, интервью уже опубликовано – значит, оно соответствует редакционной политике», - отмечает Янина Соколовская.

Как сообщает Politeka, ранее она прокомментировала возможность сотрудничества между Украиной и Китаем.

Также Politeka сообщала, что Соколовская рассказала о поляризации украинского электорального поля.



