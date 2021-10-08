Украинский актер Станислав Боклан, который прославился благодаря главной роли в сериале «Папик», показал, как выглядит его 62-летняя жена-актриса.

Как пишет Hyser, украинский актер и звезда сериала "Папик" поделился совместным снимком со своей женой Натальей Клениной. Поклонники пришли в полный восторг от внешности актрисы. Несмотря на свои 62 года она просто отлично выглядит. Фото появилось на личной странице актера в социальной сети.Оно выполнено в черно-белых тонах.

В кадре актер предстал одетый в гольф и пальто, обнимая свою любимую жену, с которой он состоит в браке вот уже 35 лет. Наталья выглядит прекрасно в стильном пальто и с шелковым шарфом на шее.

"Любимая жена, та единственная, которая терпит меня вот уже 35 лет ... И только благодаря ее любви я такой, какой я есть. Кленина Наталья", — нежно отозвался ранее о супруге Станислав Боклан.

До брака с актрисой у Станислава был еще один брак. Но главной женщиной в своей жизни актер считает именно Наталью. Он не раз говорил в ее адрес много приятных слов.

У пары есть общая дочь Мария, и сын Кирилл от первого брака актрисы, которого Станислав полюбил и растил как собственного сына.

В комментариях пользователи сети написали свои восторженные комментарии. Они отметили, что пара просто отлично выглядит. Они искренни и нежны.

"Ничего более трогательного и искреннего, не видел…))))), Зрелая красота людей и отношений.👏😍, вау!!! шикарное фото с шикарными людьми!! лучшие! 😍❤️🔥, Чудесное фото!😍😍😍 Вы - замечательная пара!❤️❤️❤️ Привет из Сибири!👋, Как это красиво 😍такая теплота от этого фото 🔥, Такі гарні. Осінні. Люблю чорно-білі фото", - написали пользователи сети.