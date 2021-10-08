Основатель и генеральный директор Компьютерной Академии ШАГ, доктор педагогических наук Дмитрий Корчевский считает, что в любой работе должна быть и похвала, и критика.

Об этом он рассказал в программе Сергея Дойко «Личность».

«Я всегда очень болезненно отношусь к критике, я чувствую в этом несправедливость. Потому что мы делаем все, чтобы всем было классно и хорошо, но все равно кому-то будет не нравиться. Любую критику я стараюсь воспринимать конструктивно и благодарен за каждую критику, если она конструктивна», - говорит он.

Часто директора филиалов рассказывают, что студент жалуется, что ему поставили плохую оценку: «Я считаю, что это несправедливо! Если вы ее не исправите – я напишу плохое о вас!».

«Коллеги спрашивают меня, что им делать. Я говорю: ничего не делать, делайте свою работу хорошо. Если оценка такая – она объективная. Мы не ведем переговоры с террористами. Поэтому я всегда говорю: «Пожалуйста, пишите все, что считаете нужным». Дело в том, что наше общество построено по такому принципу. Это больше постсоветская тема, когда человек обязательно должен высказать негатив. Если тебе все нравится – ты будешь молчать, потому что все хорошо, это нормально. А в американском обществе очень принято благодарить», - рассуждает Корчевский.

Если человек доволен – люди пишут благодарности в отзывах, это считается нормальным.

«Как только у нас появляется позитивный отзыв – все думают: ага, они, наверное, проплатили ботов!», - делает вывод он.

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