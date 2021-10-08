Политолог Михаил Чаплыга рассказал о том, что положительно оценивает инициативу украинцев учиться за границей, если после этого они будут возвращаться обратно домой.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай 24».

По словам политолога, состоятельные родители всегда настаивают на том, чтобы их дети, попав за границу, там и оставались. Он добавляет, что родители желают детям заграницей всего - обучения, домов, денег. «Все, это уже они белые люди, понимаете, в чем дело. И вот что происходит в нашей стране», - констатирует Чаплыга.

Сам он рассказывает, что учился во многих странах - Польша, Канада, Великобритания, Нидерланды. «Но дети ладно, они могут поехать на учебу. Я бы хотел, чтобы все украинцы могли своих детей отправить по всему миру», - говорит эксперт.

Тем не менее, акцентирует Чаплыга, важно, чтобы украинцы, выучившись за границей, вернулись обратно домой и работали здесь. Вместо этого, говорит он, люди остаются там, где имеют дом и деньги.

Как сообщала Politeka, Чаплыга рассказал, как возник дуализм исполнительной власти.

Также Politeka писала о том, что Чаплыга заявил, что олигархи ждут, когда президент ослабнет.