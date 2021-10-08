Правозащитник Богдан Хаустов в программе Алексея Толкачева «БДСМ. Болевые разговоры» рассказал, как доверчивые граждане попадаются на удочку кредиторов.
«Помимо прочего, договора прописаны так, что будто бы человек сам просит: если у меня возникла просрочка, звоните всем, предупреждайте всех, что я негодяй, я не верну деньги, я никому ничего не отдам. Таким образом, микрофинансовые организации (МФО) начинают прозванивать весь список в телефонной книге», - говорит он.
Человек часто удивляется, откуда у МФО моя телефонная книга?
«А для того, чтобы взять кредит побольше, МФО часто просит: установите нашу приложеньку! Человек не видит, что приложенька дает возможность и к геолокации, и к эсэмэскам, к телефонной книге – ко всему», - отмечает правозащитник.
По сути, кредиторы получают неограниченный доступ к базе данных в смартфоне гражданина, взявшего кредит.
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«Получается, что человек сам об этом просит. МФО построили свой договор так, что во многом есть противоречия с законом. Во многом эти пункты нехорошие, даже ничтожные, напрямую противоречащие. Но когда доходит до дела, например, потерпевший бежит в полицию и говорит: «Меня принуждают. С моих соседей требуют деньги, называют их поручителями». Ему говорят: «У вас нет доказательств! Вы ничего не записали, вы ничего не предъявили. Выбросите сим-карту, никому ничего не платите, или платите кредит – тогда вас никто не будет доставать», - говорит Хаустов.
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