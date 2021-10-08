Дипломат Вадим Трюхан в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин рассказал, является ли участие украинских граждан с оккупированных территорий в российских выборах шагом к полной оккупации Донбасса.

«С одной стороны, это борьба за голоса, потому что в Кремле были испуганы, потому что рейтинги «Единой России» обвалились перед выборами. В этом контексте жители Украины, которым выдали российские паспорта, были одними из таких небольших факторов в общей победе Путина. А с другой стороны, это и поражение для россиян, так как раздали 650 тысяч паспортов, а по официальным данным приняли участие в голосовании примерно 200 тысяч человек», - подчеркнул он.

Трюхан считает, что поэтому ничего страшного не произошло и когда мы вернем Донбасс, то те, кто не совершали никаких преступлений, они постепенно реинтегрируются в украинское общество. А те, кто их совершал, подтвердил он, уйдут или сядут в тюрьму. России Донбасс нужен для того, уверен он, чтобы отвлечь внимание всего мира от Крыма. Для них принципиально важный Крым, акцентировал он, а Донбасс им вообще не нужен. Если мы увидим, как они ведут себя в Крыму и на Донбассе, сообщил он, это яркое тому подтверждение.

«В Крыму они строят мост и дороги, то есть инвестируют в Крым. Они в Крым завезли более 500 тысяч человек, заполнив все ключевые позиции всех государственных органов власти. А на Донбассе этого нет, не вкладывается ни копейки, не завозятся люди, которые занимались управлением этих территорий. На Донбасс завозятся только военные, которые управляют двумя корпусами. Поэтому, мне кажется, что рано или поздно россияне с удовольствием уйдут с Донбасса, а что касается Крыма – здесь нужно будет бороться и не годами, а десятилетиями», - резюмировал он.

Как сообщала Politeka, Нацкорпус обратился к Верховной Раде с призывом не признавать результаты выборов в Госдуму РФ.

Также Politeka писала о том, что Якубин рассказал, почему Украине не стоит не признавать легитимность выборов в Госдуму России.