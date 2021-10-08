Политолог Михаил Чаплыга рассказал, что с недвижимостью, которую покупают политики и превращают в хоромы с золотыми украшениями, потом ничего нельзя сделать, даже если вернуть ее государству.

Об этом он сказал в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24”

“В законной процедуре уже ничего сейчас вернуть нельзя. Единственное, что мы можем сделать, если это будет консенсус общественности и люди не захотят вот это вот видеть… Вы украли деньги, допустим какие-то большие, и что вы начали, вы начали в недвижимость вкладывать все. Какие-то хоромы безвкусные построили, с итальянским мрамором, там золота кусок, там еще что-то. Бред сумасшедшего. Хай-так. Но с золотом, дорого”, - сказал Михаил Чаплыга.

Он отметил, что даже если у Украины получится забрать это имущество — она не будет знать, что с ним делать дальше.

“Куда мы это денем? Вот кому, что, пионеру это отдать? Пионер это увидит, перекрестится и скажет, “ну, нахр*н”. В больницу это не переделаешь. Сравнять разве что. Это потерянное уже все”, - добавил Чаплыга.

По его словам, можно будет вернуть только офшоры.

Как сообщала Politeka, Руслан Бизяев заявил, что оказывается, что самая большая офшорная зона — это Соединенные Штаты Америки.

Также Politeka сообщала, что Фурса заявил о деньгах в офшорах, что оно шло как инвестиция в капитал.