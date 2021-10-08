Политический аналитик Николай Спиридонов рассказал, сможет ли бывший спикер парламента справиться Дмитрий Разумков с ролью президента.

Об этом он рассказал в новой программе «Главное» на канале «MY.UA» с блогером Екатериной Павловой.

«Разумков профессиональный юрист, экономист и учился на факультете международных отношений, будучи сыном очень обеспеченного человека - первого помощника Леонида Кучмы. К сожалению, его отец рано ушел из жизни, но ресурсы остались, и Дмитрий Александрович имел возможность получить самое лучшее образование», - рассказал он.

Спиридонов сказал, что другой вопрос, есть ли у него серьезные шансы на президентскую булаву. Пока можно констатировать, уверен он, что у Разумкова серьезные шансы остаться в политике. Кроме того, по неофициальным данным, сообщил он, Разумков заручился поддержкой очень богатых людей в Украине. Поэтому материальными и информационными ресурсами, подчеркнул он, Разумков обделен не будет.

«Он будет иметь возможность стать серьезной оппозиционной фигурой и претендовать на статус некой точки сборки, которая объединит все оппозиционные силы. Другой вопрос, что не только он претендует на такой статус. Поэтому Разумкову на оппозиционном флаге придется выдерживать серьезную конкуренцию. Он должен успеть отстроится от «Слуг народа», рейтинг которых будет постепенно падать. Формализация его партии будет где-то весной 2022 года, совсем спешить он не будет», - резюмировал он.

Как сообщала Politeka, Яли заявил, что теперь для Разумкова настало время «собирать камни».

Также Politeka писала о том, что Загородний рассказал, что увольнением Разумкова «слуги» только повредят себе.



