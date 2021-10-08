Земельная реформа или удар по отечественной аграрной науке? В июле прошлого года ВР приняла в первом чтении скандальный законопроект 3021 о получении паев, однако документ до сих пор не подготовлен ко второму чтению. Ведь имеет много изъянов, которые противоречат нормам Конституции и будут иметь негативное влияние на развитие аграрной сферы, считает академик НААН, профессор Леонид Новаковский, пишет пресс-служба НААН.

«Законопроект №3012-2, который был принят в первом чтении 13 июля прошлого года, предусматривает разделение всех земель академии и земель других государственных предприятий по формуле 40:40:20. То есть 40% земель будут сданы в аренду, 40 – разделены между сотрудниками Академии и работниками социальной сферы, и еще 20 – отойдут участникам боевых действий на Востоке страны. То есть, хотя закон формально называется " о получении паев», собственно паев получается только 20%", – комментирует ученый.

По его словам, таким образом фактически 80% земель Академии отойдут посторонним людям, в чем могут иметь определенную заинтересованность отдельные представители депутатского корпуса и крупного бизнеса.

Напомним, за время Независимости количество научных учреждений Украинской академии аграрных наук и их работников уменьшилась почти вдвое, а площадь земель сократилась с 741 до 465 тыс. га. Уменьшен и удельный вес бюджетного ассигнования на научные исследования, однако предприятия НААН благодаря собственной деятельности ежегодно платят в бюджет налоги и сборы.

Проанализировав положения законопроекта 3012-2, ученые Национальной академии аграрных наук Украины пришли к выводу, что он не согласуется с требованиями Конституции Украины в части обеспечения социального права на труд 15-тысячного коллектива сотрудников научно-исследовательской базы НААН.

Кроме того, в случае принятия закона и имплементации его положений земельно-ресурсный банк НААН может значительно сократиться, при том что в настоящее время для производства семенного и посадочного материала используется почти 50% площади пахотных земель Академии. По расчетам ученых, при современных тенденциях в отрасли стоимость импорта семян может вырасти до 1,5 млрд долларов США в год.

Поэтому ученые требуют исключить из законопроекта 3012-2 положения о приватизации земель научных учреждений НААН и сохранить действующие нормы законодательства о запрете приватизации указанных земель.

«Новый закон может лишить украинцев аграрной науки и будущего развития сельскохозяйственной отрасли как таковой. Этого нельзя допустить», – резюмирует академик Новаковский.

По мнению экспертов, также целесообразно подготовить новый проект Закона Украины о внесении изменений в законодательство относительно статуса земель постоянного пользования, предусмотрев, в частности, возможность передачи их в аренду.