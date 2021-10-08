Политический эксперт Александр Антонюк рассказал, почему власть должна бороться с олигархами путем установления правил игры, а не с помощью закона об олигархах.

Об этом он сказал в эфире программы "А как на самом деле" с Мирославой Бобровской.

"Задача власти просто прописать некие правила игры, которых будут придерживаться все участники. Что вот эти 10 семей, что олигархи поменьше, региональные. Потому что сам по себе олигархат, он начинается с органов местного самоуправления. Любой глава ОТГ — он уже потенциальный олигарх. Он может держать для себя какую-то небольшую газетку, назовем ее так. Какую-то редакцию, интернет-СМИ, с YouTube-каналом", - сказал Александр Антонюк.

По его словам, тот же Андрей Садовой может попасть под категорию олигарха, поскольку у него есть СМИ, политическая партия и капитал более 84 млн долларов.

"Вот, вы заденете Садового, в Днепре, условно, Филатова. И любого плюс-минус мэра, который в принципе может попасть под эту категорию… Когда вы начнете давить вот эту местную элиту, что начнется? Конечно, бунты в регионах. Вы справитесь? Ну, кого-то поломаете. А кого-то нет", - добавил Антонюк.

Как сообщала Politeka, Чаплыга заявил, что олигархи ждут, когда президент ослабнет.

Также Politeka сообщала, что Загородний прокомментировал ситуацию о том, что конфликт между “слугами” и Разумковым продолжается.