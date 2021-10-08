Политический аналитик Руслан Бизяев рассказал о возможных последствиях скандала с оффшорами для будущего действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

По мнению аналитика, скандал с оффшорами скажется на рейтинге Зеленского, но не слишком сильно. «А вот совокупность различных факторов может отразиться очень сильно. Если рейтинг Зеленского к весне опустится ниже 20 процентов, то ему вспомнят всё, в том числе оффшорный скандал», - подчеркивает он. В частности, добавляет Бизяев, речь идет о «вагнеровцах» и многом другом.

В целом же, говорит он, все зависит от того, что принесут Украине эта осень и эта зима. Но наибольшей интригой начала следующего года и конца этого эксперт называет время проведения досрочных выборов президента. К тому же, акцентирует Бизяев, в рамках подготовки к этим выборам и провели, очевидно, отставку Разумкова с должности спикера ВР.

Попутно он высказывается по поводу замены Разумкова. «Замена Разумкова на Стефанчука – это не смена личности, а смена подхода. Нужно поставить управляемого спикера, внести изменения в Избирательный кодекс», - рассуждает аналитик. Он добавляет, что также говорится о необходимости принятия ряда законопроектов о сотрудничестве с МВФ, увеличении налоговой нагрузки и, вероятно, определенных инициативах по ОРДЛО.

Как сообщала Politeka, Бизяев предположил, что ряд влиятельных лиц в администрации Байдена не заинтересован во втором президентском сроке Зеленского.

Также Politeka писала о том, что Бизяев рассказал, какая страна является крупнейшей оффшорной зоной.