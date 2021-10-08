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Чи справді в Києві йде боротьба з нелегальними МАФами – це питання дискусійне. А ось що цілковито безперечно – так це те, що в столиці йде боротьба з МАФами абсолютно законними. У всякому разі, тоді, коли це потрібно якийсь впливової персони.



Це повною мірою ілюструє історія пригод однієї київської кав’ярні – у всіх інших випадках зовсім звичайної та нічим не примітної.

Почалося все з того, що кілька МАФів були прибрані від Виставкового центру за наполяганням мера міста. З точки зору закону до них не було ніяких претензій, так що їм просто запропонували для розміщення інші місця. Кав’ярню, про яку йде мова, направили на вулицю Голосіївську, будинок 13.

Ось тільки за цією адресою вже розташовувалася інша кав’ярня – на цей раз нелегальна. Здавалося б, за законом вона повинна була поступити їй місце. На жаль, закон і реальність в Києві найчастіше пов’язані між собою вельми слабо. І незаконний МАФ не тільки не поступився місцем, але і не побажав терпіти конкуренцію. Проти кав’ярні була розпочата кампанія справжнього терору.

За даними обізнаних джерел, за цією кампанією стоїть особа і справді впливова – Олеся Пинзеник, депутат Київради від партії «Удар» (в політичному дівоцтві – теж депутат Київради, але від «Самопомочі»). Одним словом, це людина, яка має у своєму розпорядженні деякі можливости.

Почалося все відносно невинно – з протестів активістів. «Що ж тут такого? – запитаєте ви. – Україна – вільна країна, тут кожен може протестувати проти того, що вважає неправильним». І справді, протест – справа цілком нормальна (неясно, правда, чому не було протестів проти сусіднього нелегального МАФу), але тільки до тих пір, поки залишається в рамках закону. А тут події незабаром перейшли за ці рамки.

У хід пішли вже відверто кримінальні методи. У кав’ярні били скло, обрізали дроти, ламали кондиціонер і всіляко заважали працювати.

Тим часом пані Пинзеник спробувала використовувати свій депутатський статус і домогтися від «Київблагоустрію», щоб він зніс конкуруючу торгову точку. Ось тільки ця хитрість обернулася проти неї самої – в результаті знесений був саме той незаконний МАФ, на захист якого вона вступала. Збіг адрес зіграло злий (втім, в цьому випадку скоріше добрий) жарт.

Але історія на цьому не закінчилася. Олеся Пинзеник продовжує тиснути й на «Київблагоустрій», і на адміністрацію Голосіївського району, домагаючись знесення багатостраждальної кав’ярні. Впирається все тільки в те, що у кав’ярні всі документи – в повному порядку.

Тітушки, втім, в документи не заглядають – у них свої методи. І вони як і раніше не припинили війну проти МАФу. Зовсім недавно там був влаштований справжній погром – в кав’ярню, виламавши її вітрину, закинули величезний контейнер для сміття.

Фіналу у цій історії поки що немає. Все залишається, як і було. Кав’ярня стоїть на колишньому місці, і навіть намагається якось працювати. Олеся Пинзеник продовжує засідати в Київраді. Закон продовжує мовчати.

Одним словом, все як завжди.