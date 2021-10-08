В Житомире снова чрезвычайная ситуация: КП "Житомирводоканал" в очередной раз осуществило сброс неочищенных стоков к реке Тетерев

Инспекторы ДЭИ Полесского округа совершили выезд к месту происшествия и отобрали пробы вод.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный, пишет "Знай" со ссылкой на сайт ведомства.

«Отобраны пробы воды для проведения лабораторных исследований и установления концентраций загрязняющих веществ. Также во время обследования инспекторы обнаружили сброс нечистот на рельеф местности, что приводит к загрязнению почв», - рассказал Андрей Малеваный.

Он напомнил, что такие аварийные ситуации регулярно повторяются на предприятии уже на протяжении 2 последних месяцев.

«Житомирводоканал» эксплуатирует устаревшие насосы не могут справиться с перекачкой всего объема вод до очистных установок. Как следствие-за многочисленные факты загрязнения окружающей среды предприятие будет отвечать не только» гривной», но и в рамках уголовного производства, которое сейчас продолжается", - отметил Андрей Малеванный.