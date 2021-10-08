«Неорганизованная группа» «слуг народа» не смогла добить одну из главных составляющих в демократической стране – свободу слова. Несмотря на санкции против оппозиционных политиков, несмотря на закрытие трех телеканалов, в Украине есть другие медиа, которые не боятся этой власти и несут слово правды.

Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа – За життя» Вадим Рабинович в программе «Народ против» с Наташей Влащенко на канале «Украина 24».

«У меня сегодня светлый день! Эта «неорганизованная группа «зеленых»» во главе с народным депутатом Ольгой Василевской-Смаглюк, причастная к незаконному закрытию телеканалов, думала, что свободе слова в Украине настанет конец. Но благодаря каналу «Украина 24», каналу «Наш», другим медиа, власть поняла: люди это не «скушают», «хрена лысого» – свобода слова жива, и она победила!» – заявил политик.

«Я рад, что Ольга (Василевская-Смаглюк – ред.) присутствует в студии, пользуется эфиром на телеканале («Украина 24» – ред.) и показывает свою «культуру»» – с иронией заметил Вадим Рабинович, и выразил уже искреннюю благодарность «всем тем медиа, благодаря которым свобода слова в Украине выжила, и которые, несмотря на давление, продолжают нести слово правды».