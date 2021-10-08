Политический аналитик Руслан Бизяев предположил, что ряд влиятельных лиц в администрации Джо Байдена не заинтересован во втором президентском сроке Владимира Зеленского.

Своё мнение он высказал в эфире программы «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«Нельзя сказать, что Зеленский разочаровал Вашингтон, просто у двух «холмов Капитолия» разные концепции. Один из холмов связан с AUKUS и Атлантической хартией. Там хотят довести глобализацию до какого-то понятного и логичного конца. На другом холме считают, что на этой дорожке можно поскользнуться и не добежать. Отсюда происходит Женева. Первый вариант воплощает помощник президента по национальной безопасности Салливан, второй – Нуланд и прочие «голуби». Сторонников глобализации Зеленский вполне устраивает», - полагает эксперт.

Но на другом холме, по его мнению, не хотят его переизбрания на второй срок.

«Также стоит обратить внимание на некоторые события внутри самой Украины. Например, слили Наблюдательный совет Нафтогаза – а это, извините, контроль над миллиардами долларов. Ещё немного, и подобная судьба ожидает Укрзализныцю. Я думаю, визит Зеленского в США завершился не совсем тем, о чём нам рассказывают, иначе это расследование не появилось бы в таком виде», - говорит Руслан Бизяев.

Как сообщает Politeka, ранее он назвал США самой большой оффшорной зоной мира.

Также Politeka сообщала, что Бизяев указал на степень износа жилищно-коммунальных структур Украины.