Политолог Максим Яли рассказал о том, что Дмитрий Разумков вряд ли сможет составить конкуренцию президенту Владимиру Зеленскому на его электоральном поле.
Об этом он рассказал в своей программе «Контрольный удар».
По мнению ведущего, после своей отставки с должности главы Верховной Рады Разумков постепенно будет терять внимание СМИ. Он убежден, что СМИ интересовались Разумковым именно как спикером, но маловероятно, что такое же внимание будет прикреплено и к простому депутату.
К тому же, говорит Яли, Разумков вряд ли сможет составить конкуренцию президенту Зеленскому на его электоральном поле и перетащить себе голоса. В частности, отмечает эксперт, процент поддержки у Разумкова и так не высокий - не более 2-3% по социологическим опросам. «Я сомневаюсь, что он пойдёт в жесткую оппозицию и будет делать громкие заявления в адрес Зеленского», - утверждает он.
Также политолог акцентирует внимание на том, что следующие парламентские выборы пройдут еще не скоро. «Если бы они были, условно через полгода, тогда при определенных условиях шансы появились бы. А так, поговорят и забудут», - объясняет он.
72-летняя Пугачева засветилась на публике с Орбакайте, удивив внешностью: «Ну, шикарные же девочки»
Скончался известный синоптик, прогнозы которого читали все украинцы: «Он не успел…»
Победительница "Голосу країни" Муха честно ответила, был ли у нее роман с Даном Баланом: "До сих пор обсуждают"
Судья "Танців з зірками" Кухар неожиданно заговорила об уходе: "Буду скучать"
Судьи "Мастер Шеф" Мартыновская и Ярославский объявили о событии, которое все ждали: "Наконец"
С другой стороны, рассуждает Яли, Разумкову удалось бы остаться на плаву лишь в том случае, если он будет иметь в парламенте свою группу. Тем не менее, говорит эксперт, неизвестно, удастся ли ему найти необходимое количество депутатов.
Как сообщала Politeka, Яли заявил, что теперь для Разумкова настало время «собирать камни».
Также Politeka писала о том, что Загородний рассказал, что увольнением Разумкова «слуги» только повредят себе.