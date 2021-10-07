Политолог Максим Яли рассказал о том, что Дмитрий Разумков вряд ли сможет составить конкуренцию президенту Владимиру Зеленскому на его электоральном поле.

Об этом он рассказал в своей программе «Контрольный удар».

По мнению ведущего, после своей отставки с должности главы Верховной Рады Разумков постепенно будет терять внимание СМИ. Он убежден, что СМИ интересовались Разумковым именно как спикером, но маловероятно, что такое же внимание будет прикреплено и к простому депутату.

К тому же, говорит Яли, Разумков вряд ли сможет составить конкуренцию президенту Зеленскому на его электоральном поле и перетащить себе голоса. В частности, отмечает эксперт, процент поддержки у Разумкова и так не высокий - не более 2-3% по социологическим опросам. «Я сомневаюсь, что он пойдёт в жесткую оппозицию и будет делать громкие заявления в адрес Зеленского», - утверждает он.

Также политолог акцентирует внимание на том, что следующие парламентские выборы пройдут еще не скоро. «Если бы они были, условно через полгода, тогда при определенных условиях шансы появились бы. А так, поговорят и забудут», - объясняет он.

С другой стороны, рассуждает Яли, Разумкову удалось бы остаться на плаву лишь в том случае, если он будет иметь в парламенте свою группу. Тем не менее, говорит эксперт, неизвестно, удастся ли ему найти необходимое количество депутатов.

Как сообщала Politeka, Яли заявил, что теперь для Разумкова настало время «собирать камни».

Также Politeka писала о том, что Загородний рассказал, что увольнением Разумкова «слуги» только повредят себе.