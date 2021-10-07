Основатель и генеральный директор Компьютерной Академии ШАГ, доктор педагогических наук Дмитрий Корчевский считает, что темп жизни заставляет людей бежать быстрее, сокращать тексты, и эмоции проявлять в виде смайликов, а не в виде переживаний.
Об этом он рассказал в программе Сергея Дойко «Личность».
«Мы перестали смотреть телевизор, смотрим Ютуб. Мы перестали писать письма уже давно, а электронные письма превратились в смайлики и картинки, потому что так проще выражать эмоции. Так проще, так быстрее. Сообщения из длинных писем превращаются в короткие, в одну – две строчки. За счет скорости мы становимся более поверхностными. Хорошо это или плохо? Это реальность, она есть как есть, мы не можем ее изменить», - говорит он.
Мы по факту находимся в середине этого потока, который нас несет. Он несется теперь быстрее, мы не имеем времени посмаковать. Зато мы теперь получаем намного больше, чем раньше.
«За один день я в детстве мог пережить намного меньше эмоций, зато глубоко. Зато теперь есть множество эмоций, но достаточно неглубоких. Это реальность, мы в ней живем. И надо понимать, как это использовать, с какой целью. Все равно есть люди, которые не приемлют это, не хотят жить в этой скорости. Они продолжают жить в аналоговом мире», - отмечает Корчевский.
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К сожалению или к счастью, но мир переходит от старого поколения к новому. Новое поколение определяет новую реальность.
«Молодежь привыкает к этому, для них это уже стандарт, и они не могут понять, почему взрослые – такие тормоза. А просто они по-другому воспринимают реальность. Они больше смакуют, не успевают за этим темпом», - говорит он.
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