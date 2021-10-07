Заместитель Министра развития общин и территорий Украины Иван Лукеря рассказал в программе «Tiger news» о примерах создания успешных инвестиционных проектов в громадах.

Он вспомнил о кооперативах по производству молока и сыра, а также выращиванию ягод и фруктов.

«Волынская область - это молочная ферма. Человек вернулся из-за границы, взял кредит в Украине, получил долю компенсации по кредиту из госбюджета. Сейчас там несколько сот уже коров, и все молоко производят в сетевые магазины, йогурты, которые мы пьем каждый день, на полках наших супермаркетов», - добавил он.

По его словам, йогурты производятся в том числе из молока с молочной фермы в селе в Волынской области.

«Это просто феномен. Люди вернулись из Польши, на заработки больше не выезжают, работают за несколько меньшую зарплату, но дома», - говорит он.

Также развивается ягодоводство, выращивание черники и яблок.

«Есть кто делает сушки, яблочный кооператив в Черновицкой области. Есть потребность в лицензировании. Хотим сделать инвестпроект на Западной Украине. Всю продукцию необходимо сертифицировать, а центра сертификации в Западной Украине нет. Надо возить образцы в Одесскую область или в Киев, чтобы получить сертификацию этой продукции для вывоза в том числе за границу или продажи в сетевых магазинах», - отмечает заместитель министра.

Он считает необходимым создание такого центра на Западной Украине, во Львовской области. Также Лукеря вспомнил, что в одной из общин в Закарпатской области производят стулья.

«Это украинское дерево, украинский стул, сделанный закарпатскими мастерами. Мы не вывозим за границу лес, а потом завозим стулья. Хотя завод в Румынии сразу по украинской границей», - объясняет он.

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