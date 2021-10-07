Заместитель Министра развития общин и территорий Украины Иван Лукеря рассказал в программе «Tiger news» о примерах создания успешных инвестиционных проектов в громадах.
Он вспомнил о кооперативах по производству молока и сыра, а также выращиванию ягод и фруктов.
«Волынская область - это молочная ферма. Человек вернулся из-за границы, взял кредит в Украине, получил долю компенсации по кредиту из госбюджета. Сейчас там несколько сот уже коров, и все молоко производят в сетевые магазины, йогурты, которые мы пьем каждый день, на полках наших супермаркетов», - добавил он.
По его словам, йогурты производятся в том числе из молока с молочной фермы в селе в Волынской области.
«Это просто феномен. Люди вернулись из Польши, на заработки больше не выезжают, работают за несколько меньшую зарплату, но дома», - говорит он.
72-летняя Пугачева засветилась на публике с Орбакайте, удивив внешностью: «Ну, шикарные же девочки»
Оборвалась жизнь звезды кино и ТВ, семья актера сообщила детали: "Он плохо себя чувствовал"
Пономарев рассказал о неожиданном пополнении: «Влип очкарик»
Старшая дочь Оли Поляковой в истерике и слезах обратилась к украинцам: "Поддержите меня"
Победительница "Голосу країни" Муха честно ответила, был ли у нее роман с Даном Баланом: "До сих пор обсуждают"
Также развивается ягодоводство, выращивание черники и яблок.
«Есть кто делает сушки, яблочный кооператив в Черновицкой области. Есть потребность в лицензировании. Хотим сделать инвестпроект на Западной Украине. Всю продукцию необходимо сертифицировать, а центра сертификации в Западной Украине нет. Надо возить образцы в Одесскую область или в Киев, чтобы получить сертификацию этой продукции для вывоза в том числе за границу или продажи в сетевых магазинах», - отмечает заместитель министра.
Он считает необходимым создание такого центра на Западной Украине, во Львовской области. Также Лукеря вспомнил, что в одной из общин в Закарпатской области производят стулья.
«Это украинское дерево, украинский стул, сделанный закарпатскими мастерами. Мы не вывозим за границу лес, а потом завозим стулья. Хотя завод в Румынии сразу по украинской границей», - объясняет он.
Politeka сообщала, что Наталуха пообещал: У государства будет стратегия развития индустриальных парков.
Также Politeka сообщала, что повышение цен на сырьевых рынках, по мнению Окландера, может сыграть на руку Украине.