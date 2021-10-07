Глава комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал, что партия «Слуга народа» имеет уникальную возможность, чтобы развивать страну и формировать экономическую модель: они имеют собственное монобольшинство в парламенте.

Об этом он рассказал в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

«У нас 30 лет независимости, а мы до сих пор не определились с экономической моделью. Я не слышал от них (власти, - ред.) Никакого существенного предложения по экономической модели, которую они видят, хотя сейчас у нас политически уникальная ситуация: у нас одна политическая сила имеет собственное большинство в парламенте», - отметил Новак.

По словам эксперта, такого, как сейчас, никогда не было и вряд ли будет когда-то: правящая партия имеет монобольшинство в парламенте. По мнению эксперта, это уникальная возможность для развития нашей страны.

«Сейчас у партии «Слуга народа» есть свой парламент, поэтому сейчас идеальная возможность реализовывать все что угодно: не надо никаких коалиций или с кем-то договариваться – президент имеет свое большинство в парламенте», - сказал Новак.

По мнению эксперта, нынешняя власть такой политической возможностью не пользуется. По его словам, если будет продолжаться такой кадровый подбор, то мы можем не дождаться от этой власти главного, что они сейчас должны делать – экономическую модель.

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