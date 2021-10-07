Политолог Руслан Бизяев рассказал, какая страна является самой большой офшорной зоной и сколько у Украины может быть на самом деле выведено денег в офшоры.
Об этом он сказал в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24”
“Оказывается, что самая большая офшорная зона — это Соединенные Штаты Америки, а не Британия. Второе — что там замазаны практически все. Знаете, создается впечатление, что честный политик — это тот, которого еще не поймали. Это идет фактически обнуление старой политической-экономической системы… Учитывая, что это расследование косвенно финансировалось товарищем Соросом, можно предположить, что какие-то определенные бизнес-задачи у него были”, - сказал Руслан Бизяев.
Он отметил, что, публикуя информацию об офшорах, олигархов могут стимулировать хранить средства в другой форме.
“Обратите внимание, никто не знает, сколько там денег. Вообще никто. Ходят слухи, что только с Украины за последние 25 лет туда вывели от 140 млрд долларов до 1 трлн. Только из одной Украины. А если мы возьмем другие страны?.. Мы наблюдаем, как потихоньку ломаются старые инструменты мировой геополитической системы”, - добавил Бизяев.
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Как сообщала Politeka, Яли заявил об офшорном скандале, что максимум еще неделя, несколько, и все это утихнет.
Также Politeka сообщала, что Сергей Фурса отметил, что приток инвесторов в нашу банковскую систему был только с 2005 по 2008 год.