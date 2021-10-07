Правозащитник и соучредитель Украинского офиса защиты данных Богдан Хаустов рассказал в программе Алексея Толкачева «БДСМ. Болевые разговоры» о кредитном мошенничестве.

Гипотетически, по его словам, у любого человека может появиться долг.

«Есть несколько категорий преступлений. Первая – когда используется социальная инженерия. «Алло, Алексей, здравствуйте! Вас беспокоит банк. Скажите, пожалуйста, это ваш финансовый номер?». Алексей говорит: «Ага», потом пропадает связь. Потом мы еще немножко пообщаемся, наведем справки, и у меня оказывается финансовый номер Алексея, и я могу с этим финансовым номером натворить беды», - говорит он.

«Если жертва была раньше заемщиком, то они взламывают личные кабинеты, там еще проще. У жертвы хорошая кредитная история, ей дадут больше. Соответственно, если мошенники хорошие и жертва не сильно беспокоится о своей цифровой безопасности, зачастую будут взломаны и соцсети, и гугл-почта. Часто добираются и до банковских счетов», - отмечает эксперт.

«Не дай Господь, чтобы мошенник добрался до банковских счетов, где банк подключен к системе Ай ди. Персональные данные будут перегоняться за секунды. Тогда мы получаем жертву, на которой висит с десяток кредитов и еще с десяток попыток взять кредит. Этот весь клубок нам надо распутывать запросами, подачами в суды, требованиями удалить персональные данные и так далее», - говорит он.

Но бывает, что человеку просто звонят и говорят, что на вас куча долгов.

«Он идет в кредитную историю – а там да. Это называется присвоение старого номера. То есть человек перестал пользоваться сим-картой, просто ее выбросил. Мобильный оператор ее обновил через год-два и пустил в открытую продажу. Преступники узнают, что у человека этого номера нет, но где-то когда-то в базах банка он светился. Преступники делают так, что он появляется в кредитной истории», - рассказывает Хаустов.

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