Представители Национального Корпуса рассказали, что их партия, а также патриотические организации, устроили в Киеве протест против того, чтобы Украина принимала афганских беженцев. Также они призывают всех подписаться под петицией.

Об этом они рассказали в Telegram-канале киевской ячейки Нацкорпуса .

Прежде всего Нацкорпус акцентирует на том, что за все время войны с РФ в Украину приехала масса добровольцев, чтобы помочь государству противостоять российской агрессии. «Будут ли защищать Украину эти 5 тысяч афганцев? Украина для них это ничто, это перевалочный пункт, который они используют, чтобы заниматься своими личными делами и потом переехать за границу», - спросил на протесте Алексей Бык.

Представитель Нацкорпуса выражает возмущение по поводу того, что украинцы должны давать свои средства на содержание афганских беженцев. Поэтому Нацкорпус, а также патриотические организации, устроили в Киеве протест. «Мы выступили против замысла власти бездумно запустить в нашу страну тысячи беженцев, которые представляют угрозу для экономики страны и наших сограждан», - говорится в сообщении.

Также в Telegram рассказывается, что Нацкорпус подал на сайте КГГА петицию с требованием определить меры для приема афганских беженцев и уменьшить их финансирование. Представители Нацкорпуса призывают всех подписаться под петицией, в частности, в общем необходимо собрать 6 тысяч человек. Также они отмечают, что стоит лишь взглянуть на Европу, чтобы понять, чем могут обернуться для государства мигранты с Востока.

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