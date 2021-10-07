Об этом сообщил глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный, ссылаясь на соответствующие изменения в постановления Кабинета Министров Украины «Об утверждении такс для исчисления размера возмещения вреда, причиненного в результате незаконного добывания (сбора) или уничтожения ценных видов водных биоресурсов», пишет Znaj.ua.
«Так, ущерб за вылов одного окуня увеличились более чем в 180 раз – от 17 до 3162 гривен, а сумма возмещения за незаконный вылов раков выросло в 130 раз и сейчас составляет 3332 гривны (ранее – 25,5 гривен)», - отметил Андрей Малеваный.
Повышение такс в сфере рыбных ресурсов является важным шагом учитывая большое количество нарушений.
"Так, факты незаконного вылова или замора рыбы – среди топ-5 нарушений, которые ДЭИ выявляла в течение 8 месяцев текущего года. Инспекторы составили более 3,5 тысячи админпротоколов, однако убытки за эти нарушения составляли всего около 13 миллионов гривен – это около 3 тысяч гривен за один такой случай», - отметил Андрей Малеваный.
Он подчеркнул, что рыбные ресурсы нуждаются в защите на уровне с другими составляющими окружающей среды.
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«По данным исследования 16 природоохранных организаций, среди которых WWF, с 1970 года популяция пресноводных позвоночных животных сократилась почти на 86%, а около трети речных видов рыб находятся под угрозой вымирания. В Украине на грани исчезновения десятки видов, в частности, золотой карась, Дунайский лосось, морской судак", - рассказал Андрей Малеванный.
Чиновник отметил, что усиление ответственности за вылов рыбы не должно стать единственным шагом для защиты этих существ.
"Еще важнее обеспечить повышение штрафов за загрязнение водных ресурсов, в результате чего также наблюдается сокращение популяций целых видов», - добавил Андрей Малеванный.