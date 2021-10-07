Нарушители заплатят больше. Убытки окружающей среды, которые рассчитываются за вылов рыбы и которые должен возместить виновник, повысились в десятки раз

Об этом сообщил глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный, ссылаясь на соответствующие изменения в постановления Кабинета Министров Украины «Об утверждении такс для исчисления размера возмещения вреда, причиненного в результате незаконного добывания (сбора) или уничтожения ценных видов водных биоресурсов», пишет Znaj.ua.

«Так, ущерб за вылов одного окуня увеличились более чем в 180 раз – от 17 до 3162 гривен, а сумма возмещения за незаконный вылов раков выросло в 130 раз и сейчас составляет 3332 гривны (ранее – 25,5 гривен)», - отметил Андрей Малеваный.

Повышение такс в сфере рыбных ресурсов является важным шагом учитывая большое количество нарушений.

"Так, факты незаконного вылова или замора рыбы – среди топ-5 нарушений, которые ДЭИ выявляла в течение 8 месяцев текущего года. Инспекторы составили более 3,5 тысячи админпротоколов, однако убытки за эти нарушения составляли всего около 13 миллионов гривен – это около 3 тысяч гривен за один такой случай», - отметил Андрей Малеваный.

Он подчеркнул, что рыбные ресурсы нуждаются в защите на уровне с другими составляющими окружающей среды.