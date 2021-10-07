Волонтер, член Совета общественного контроля БЭБ Анна Майборода рассказала о том, изменилась ли государственная система с 2014 года после начала войны с Россией.

Об этом она рассказала в программе «Конституционная кухня» Геннадия Друзенко.

По ее словам, в 2015 году система начала меняться, поскольку и военные, и государственные органы, пока были боевые действия на востоке, понимали важность сотрудничества, принимали ее и быстро приобретали способность к изменениям. Однако, добавила волонтер, после 2015 года на определенном этапе боевые действия перешли в другое состояние, политики начали влиять на процессы и систему так и не удалось сформировать.

«Вместо быстрых изменений было маленькое окно для реформ. Мне хотелось бы видеть системные изменения сверху к низу. Мы опять же должны восстанавливать и начинать сначала. Потому что самое главное – мы потеряли кадры и мотивацию к этому», - считает Майборода.

Она отметила, что согласна с тезисом о том, что мы не продавили критическую массу изменений, поскольку система такова, что есть один человек сверху, который принимает решение об изменениях, однако это не значит, что снизу среднее звено это поддержит. Волонтерка считает, что это то, что тормозит изменения.

«Любые изменения и решения – это среднее звено в любом ведомстве. Они не заинтересованы в этом. Они там спокойно сидят много лет, а сверху люди меняются – сегодня один, потом второй. И каждый реформирует этих людей уже 20 лет», - пояснила Майборода.

Впрочем, она добавила, что несмотря на это, у нее нет ощущения использованности после лет общественной деятельности, поскольку она видела результат и законченность всех своих действий.

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