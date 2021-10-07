Президент фестиваля музыки и креативной экономики «Нова Хвиля» Юлия Кацьянова рассказала о потенциале Украины и заявила, что лучше, чтобы украинцы работали на нашу страну, чем на другие.

Об этом она рассказала на канале «My.ua».

«Исторически сложилось, что не во всех странах есть люди с технической подготовкой. У нас генетически нация умеет что-то создавать. Многим инвесторам и зарубежным партнерам очень интересны украинские мозги», - отметила Кацьянова.

По словам Кацьяновой, было очень много случаев, когда у какой-то компании выстрелил какой-то проект, а потом оказывается, что у этой компании есть корни с Украины.

«Как приятно будет, если это изначально будет идти из Украины, и грамотно под флагом Украины нестись. Наша страна особенная: наша страна может очень многое делать. Она может быть конкурентоспособной во многих отраслях», - сказала Кацьянова.

По мнению Кацьяновой, лучше, чтобы люди вносили лепту в нашу страну, нежели они будут помогать другим странам.

Как сообщала Politeka, Романова сказала: В ретроградный Меркурий нужно быть очень осторожным с алкоголем и всем тем, что рядом с ним.

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