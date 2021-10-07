Глава комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал, что в Советском Союзе была более мощная промышленность, но жилось никак не лучше.

Об этом он рассказал в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

«Жилось никак не лучше, потому что редко была семья, у которой был автомобиль, а сейчас во многих семьях по 2-3 автомобиля. Сейчас не проблема то, что было проблемой при Советском Союзе: холодильник, мебель, а автомобиль – это была невероятная роскошь», - отметил Новак.

По словам эксперта, сейчас финансовое состояние большинства украинцев лучше, чем во времена СССР. Но, как отметил эксперт, промышленность в УССР была значительно лучше, чем сейчас, и производила различную готовую продукцию.

«Фактически в Украине сейчас нужно делать новую индустриализацию на современных технологиях, ведь на советском оборудовании ничего конкурентного выработать невозможно. Мы сегодня имеем космические тарифы, благодаря которым должна уже давно состояться модернизация энергетического сектора», - подчеркнул Новак.

Как отметил эксперт, модернизация не происходит из-за того, что монополисты владеют энергетическим сектором, а главный принцип монополистов – заработать как можно больше денег, поэтому их интересует дешевое обслуживание и высокая стоимость.

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