Политолог Руслан Бизяев в новом выпуске программы «Что дальше?» на канале ZNAJ24 с ведущей Викторией Панченко рассказал, готовятся ли к веерным отключениям зимой в Украине и как пройдет отопительный сезон.

«Пока власти к веерным отключениям не готовятся и декларируют, что все под контролем и электросети должны выстоять. Но это все условности, которые зависят от очень многих факторов. Как местные власти успели за это время подремонтировать свою теплокоммунальную систему. Потому что большинство жилищно-коммунальных структур было введено в строй до 1985 года. Какая будет зима, теплая и мягкая или холодная и суровая и какие зимой будут перепады температуры», - подчеркнул он.

Бизяев сказал, что пока у нас более-менее электроэнергии хватает, но возможно нехватка будет к декабрю. Если все пойдет по негативному сценарию, считает он, то нам придется докупать, и газ, и уголь. Но для отопления садиков будет идти газ по специальным ценам, подтвердил он, поэтому их закрытия зимой не будет. Местные власти должны понимать, уверен он, что они должны удержать ситуацию.

«Местным властям придется экономить на всем. Но в каждой области будет индивидуальная ситуация. Кто-то пройдет этот отопительный сезон абсолютно безболезненно, а кому-то серьезно придется резать то, что называется бюджет развития. И чем меньше город, тем больше будет проблем. Маленькие города отопительный сезон без дотаций не вытянут, а кроме дотаций еще станет вопрос, на сколько быстро и оперативно они будут получать газ. Ведь мы сейчас столкнемся с уникальной ситуацией, когда обнаружим, что реверса у нас нет», - резюмировал он.

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