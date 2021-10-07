Легендарная исполнительница порадовала поклонников своим снимком – София Ротару примерила платье-вышиванку и очаровала фанатов внешним видом.

В последнее время София Ротару нечасто публикует свежие снимки в своем микроблоге. Однако минувшим летом во время путешествия по Италии артистка с удовольствием делилась с поклонниками своими свежими снимками. Напомним, в этом путешествии компанию Софии Михайловне составили ее сын Руслан Евдокименко, его жена Светлана и их дети Соня и Анатолий.

Об этом пишет издание Hyser.

На одной из фотографий, которые были сделаны во время этой поездки, Ротару запечатлена сидящей на лавочке на фоне городского граффити в виде огромной яркой птицы.

Для прогулки по городу в этот день София Михайловна выбрала темное миди-платье с розовой вышивкой. Эффектный наряд артистка дополнила серебристыми шлепками на низком каблуке. Свои волосы легендарная исполнительница по традиции оставила распущенными, а глаза скрыла за темными очками от солнца.

Поклонники оценили женственный образ своей любимицы. Не удивительно, что под этим снимком можно найти массу комплиментов в адрес Ротару. Отметим, что для своих лет звезда выглядит просто великолепно. Заслуга в этом принадлежит не только генетике и самой Софии Михайловне, но и пластическим хирургам. Общеизвестно, что артистка не раз обращалась за помощью к пластическим хирургам. Именно поэтому Ротару выглядит даже моложе своей невестки Светланы.

Впрочем, годы все равно дают о себе знать. В последнее время Ротару дает все меньше концертов и отказывается от гастролей. Попасть на концерт Софии Михайловны теперь большая удача. Зато шоу-бизнес активно покоряют ее внуки: Соня уже записала несколько композиций на английском языке, а Анатолий выступает в качестве диджея. Похоже, и внук, и внучка Ротару решили пойти по стопам своей легендарной бабушки. Стоит отметить, что музыкой занимался также дедушка Сони и Анатолия, супруг Софии Михайловны Анатолий Евдокименко. На сцене также выступали практически все сестры и браться Ротару.