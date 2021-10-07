Дипломат и юрист-международник Вадим Трюхан рассказал о том, знала ли украинская власть о предстоящем отъезде Михаила Саакашвили в Грузию и как она на это реагировала.
Об этом шла речь в эфире программы Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».
«Я уверен, что Владимир Зеленский знал: Саакашвили собирается в Грузию. Не может украинская власть не знать о таком шаге одного из самых заметных политиков. Думаю, знали об этом и правоохранители, и другие соответствующие органы. Но я не могу допустить, что именно они организовали его отъезд – это было бы уже слишком. Скорее всего, власть знала о намерении Саакашвили и решила ему не мешать. А на свете нет таких границ, которые были бы запечатаны на сто процентов», - говорит дипломат.
По словам Трюхана, его удивляет, зачем было нужно так подставлять украинское государство.
«Мы вызвали грузинского посла, грузины возмутились и вызвали нашего посла. Зеленский вынужден комментировать эту тему и заверять, что он будет бороться за Саакашвили. И он прав. Зеленский стал заложником ситуации. Если гражданин Украины Саакашвили сидит в тюрьме в Грузии, то украинское государство обязано бороться за него. Просто так отмахнуться от этого факта нельзя», - подчёркивает Вадим Трюхан.
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Как сообщает Politeka, ранее он объяснил, почему Саакашвили не удалось сделать в Украине то, что он сделал в Грузии.
Также Politeka сообщала, что политолог Мирослава Майнина выразила недоумение по поводу его поездки в Грузию.