Специалист по питанию Тамара Богатырева в новом выпуске программы «Суть событий» с журналисткой Любовью Завальнюк рассказала, как правильно пить и какую жидкость для здоровья организма.

«Я рекомендую не пить чаи в пакетиках, если у вас есть дома чай в пакетиках, его просто нужно отнести в мусорный бак, потому что вам не нужен такой продукт ни в доме, ни в организме. Потому что мы не можем быть уверенными, что находится в этих пакетиках и какого оно качества. Если мы берем крупнолистовой чай, то мы это сразу видим. Я думаю, что чай в пакетиках повышает риск развития гастрита в разы и болезни поджелудочной железы», - подчеркнула она.

Богатырева сказала, что лучше пить крупнолистовые чаи, если человек любит чай, но не стоит сильно увлекаться, потому что все хорошее – в меру. Пить лучше теплую или горячую воду, подтвердила она, потому что, когда мы пьем холодные напитки, то организму необходимо затратить силы и энергию для согревания воды, чтобы она лучше проникла в организм. Когда человек употребляет теплую или горячую воду, пояснила она, такая вода благотворно действует на весь организм и ЖКТ.

«Когда мы пьем горячую воду, мы таким образом расслабляем внутри себя все органы. Потому что когда человек в стрессе, то такой орган как желчный пузырь может спазмироваться и не отдать желчь. Соответственно желчь там будет стоять. Теплую воду пить обязательно нужно, особенно когда вы встаете с утра, первое, что должно быть – это за полчаса до еды выпить стакан горячей воды, а лучше два, если получится. Но если мы пьем чай или что-то добавляем в воду, то организм воспринимает это уже как еду. Поэтому я рекомендую пить горячую воду с утра и в течении дня по глотку», - резюмировала она.

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