Преподаватель Киевской духовной академии и семинарии иеромонах Митрофан рассказал, как икона, будучи сакральным предметом, проводит связь между человеком и духовным пространством.

Об этом он рассказал на канале «Православная церковь».

По словам священнослужителя, икона является символом, что может провести человека в духовное пространство и растворить окно в невидимый желанный мир. «Это тот предмет, который говорит нам о другой реальности. Если мы смотрим на православные иконы, то мы можем увидеть, что на этих иконах нет тени», - замечает он. На этом Митрофан останавливается подробнее: тень является противоположностью света, а следовательно она не может быть в Царстве.

Также иеромонах акцентирует на том, что, несмотря на свой высокий художественный уровень, икона прежде всего является сакральным предметом и он связан с божественным пространством. «Это не просто произведение искусства, хотя сегодня мы можем видеть иконы не только дома и в церкви, а и в музеях», - констатирует он. В то же время Митрофан не отрицает того, что на икону можно смотреть с позиции искусства, но это, по его мнению, уже второстепенное.

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