Госэкоинспекция выявила ряд нарушений на территории Синевирской общины, где на этой неделе была начата внеплановая проверка на основании обращения граждан.

О результатах мероприятия контроля сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный - говорится на сайте ведомства. Об этом сообщает znaj.ua.

"В ходе проверки инспекторы ГЭИ обнаружили, что несанкционированная свалка была ликвидирована силами общественности. Однако зафиксирован ряд других нарушений в сфере обращения с отходами, а именно:

не обеспечено осуществление централизованного сбора твердых бытовых отходов от населения, не организован раздельный сбор отходов;

не осуществляется контроль за соблюдением гражданами требований в сфере обращения с бытовыми и производственными отходами;

в общине не проводится рассмотрение дел об административных правонарушениях или передача их материалов на рассмотрение других государственных органов в случае нарушения законодательства об отходах», - детализировал Андрей Малеваный.

Госэкоинспекция привлекла должностных лиц к ответственности, а сейчас рассчитывает убытки за выявленные нарушения.

Глава ГЭИ добавил, что проверка Синевирской территориальной общины продолжается.

"Ранее деи получила жалобу на засорение берега горной реки в Национальном природном парке «Синевир». Этот факт подтверждали многочисленные видео, которые приобрели резонанс в публичном пространстве", - отметил Андрей Малеваный.