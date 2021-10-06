Маг-энергоцелитель Аркадий Ковальский в новой программе «Главное» на канале «MY.UA» с блогером Екатериной Павловой рассказал, возможно ли открыть финансовые потоки благодаря эзотерическим практикам.

«Хороший маг - это своеобразный Шерлок Холмс, он обладает определенной холодной читкой. И когда к магу приходит человек, он за десять секунд должен понять максимум информации. Какое у этого человека было детство, какие отношения с родителями, женщинами, какие у него отношения с деньгами и насколько этот человек честен с окружающими и самим собой. И это все ты учишься видеть сразу, поэтому, когда ты общаешься с людьми, ты их начинаешь видеть», - рассказал он.

Ковальский сказал, что именно за этим и приходят к экстрасенсу, чтобы, например, спросить, сложится ли у тебя с кем-то бизнес или можно ли доверять своему партнеру. Помимо того, что это можно увидеть, сообщил он, это можно и корректировать, чтобы в итоге получилось то, что тебе надо. А вот финансовые потоки, считает он, это одно из заблуждений и стереотипов.

«Возможность открытия финансовых потоков благодаря эзотерическим практикам – это одно из популярных заблуждений. Тут работает таким образом, что если человек умеет делать деньги и умеет делать бизнес и у него этот процесс налажен, то ему подключают энергетику и у него становится больше денег - это работает. Но если человек не умеет делать деньги, то сколько бы ему не открывали денежные потоки, он все равно ничего не делает и сидит на попе как ждун, а к ждунам деньги не идут», - подчеркнул он.

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