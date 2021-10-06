Политолог-международник Максим Яли рассказал, как долго в информационном поле будет курсировать скандал об офшорах Pandora Papers и какие последствия он будет иметь.

Об этом он сказал в эфире “Романенко Беседы” с Юрием Романенко.

“Народ наш достаточно терпеливо смотрит и на более серьезные преступления, я бы так сказал. Офшорами у нас занимались все, в принципе, и продолжают заниматься. Еще один момент то, что все-таки он эту часть фирмы, которой доля принадлежала ему, он передал Шефиру. Я не знаю досконально его декларацию, но, условно говоря, он эту часть передал. И этой части у него официально нет”, - сказал Максим Яли.

Он отметил, что те, кто акцентируют внимание на офшорах Владимира Зеленского, не являются его избирателями и никогда за него не проголосуют.

“Его костяк — для него это не будет серьезным аргументом… Максимум еще неделя, несколько и все это утихнет. Рейтинги сейчас у него достаточно стабильные. Там сейчас совсем другие вызовы перед ним стоят, которые могут по нему ударить… Намного большие проблемы будут у действующего премьер-министра Чехии, который также там в списке и у которого выборы на кону. А у нас выборы еще достаточно далеко, поэтому здесь уже не вопрос”, - добавил Яли.

Как сообщала Politeka, Фурса заявил о деньгах в офшорах, что оно шло как инвестиция в капитал .