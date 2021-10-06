Аналитик по энергетике Андриан Прокип рассказал, как будет меняться цена на газ в будущем и как сейчас влияет на промышленность исторический пик цен на газ.

Об этом он сказал в эфире “Романенко Беседы” с Юрием Романенко.

"В Европе побит исторический пик цен на газ. Десятилетний пик цены на электроэнергию. И 13-летний рекорд цены на уголь. Что дальше? Далее мы видим какую ситуацию, что будет дальше. С одной стороны, приходит зима и традиционно растет спрос. Это подогревает. Но с другой стороны — эти цены просто выбивают некоторые производства. Они останавливаются. В первую очередь — это химическая промышленность. Даже у нас по Украине за летние месяцы и сентябрь падение потребления газа – 30%. К предыдущему году. Но ясно, что это в основном промышленность. То есть это не так падение по населению", - сказал Андриан Прокип.

Он отметил, что такая тенденция в промышленности является своеобразным звоночком о том, что может ждать население.

"Если в Китае начнется экономический кризис: или строительный, или вследствие этих вот ростов цены будут остановки. А уже идут остановки производств... Можно ожидать, как вариант, это может «аукнуться» экономическим кризисом. Соответственно, падение производства, резкое падение спроса на энергоносители. И может быть отскок в совсем другую сторону. Если будет кризис... Вопрос в том, когда оно будет. Или оно будет этой зимой, или оно будет этой весной. Или оно еще протянется. Само собой, что 1200 не может быть цена", - добавил Прокип.

По его словам, когда запустят "Северный поток" — это тоже увеличит предложение газа, снизит цену.

Как сообщала Politeka, Павловский заявил, что газовый меморандум подписали около 20% от всех присутствующих мэров.

Также Politeka сообщала, что финансист заявил о тарифах на газ, что для богачей хоть тысяча долларов, хотя две тысячи долларов — они этого даже не почувствуют.