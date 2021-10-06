Национальный Корпус призывает посетить 14 октября в Киеве большой марш Нации ко Дню защитников Украины, мероприятие начнется в 12:00 в парке Шевченко.

Об этом было сообщено на официальном сайте Национального Корпуса .

«Украинцы едины в своей способности борьбы с агрессором. 14 октября в Киеве на большом Марше Нации мы, патриоты, покажем, что нас сотни тысяч и мы готовы до конца отстаивать независимость Украины и бороться за то, чтобы она стала сильным и успешным государством», - говорится в публикации.

Как указано в публикации, 14 октября украинцы празднуют Покрову, День казачества, годовщину создания УПА и отмечают День защитников Украины. На сайте сказано, что в этот день украинцы чествуют героев, которые сложили головы за Украину.

«Представители сегодняшней власти принимают антиукраинские решения и готовятся к сдаче национальных интересов Украины – имплементация формулы Штайнмайера, предоставление особого статуса Донбасса, проведение выборов на временно оккупированных территориях до установления контроля над ними. Тех, кто выступает против предательства национальных интересов государства, нынешняя власть преследует и по надуманным делам бросает за решетку – дело харьковских патриотов, черкасских ветеранов и многие другие», - говорится в публикации.

Национальный Корпус требует от властей отказаться от антигосударственных соглашений и призывает прекратить преследование ветеранов российско-украинской войны, освободить политзаключенных и наказать врагов Украины, приняв законопроект об ответственности за коллаборационизм.

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