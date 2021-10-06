Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов рассказал, по каким причинам Запад начинает все меньше поддерживать руководство Украины.
Он рассказал об этом в программе «Акценты».
Как отмечает гость программы, США имеет претензии относительно корпоративного управления в Украине. В частности, конкретизирует он, речь идет об увольнении Наблюдательного совета «Нафтогаза» и перераспределении его полномочий в Кабинете министров. «Это – нарушение договорённостей, а на Западе к такому относятся очень болезненно. Самое ценное, что может иметь политик, который представляет страну – это доверие», - подчеркивает Леонов.
Он добавляет, что Запад не будет поддерживать политика и вообще считаться с ним, если того поймали на лжи. Итак, констатирует гость программы, временами объективные причины не дают выполнить договоренности, но политик всегда должен пытаться это сделать.
Попутно Леонов отмечает, что на встрече с президентом США Зеленский согласился выполнять определенные обязательства, в частности по САП, и дело продвигалось. Но сейчас, говорит эксперт, украинское руководство вроде бы не осознает всей серьезности ситуации.
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Также он подчеркивает, что Трамп в свое время не слишком считался с Украиной, а нынешний президент США знает и команду Зеленского, и ситуацию в Украине. «Байдену и его окружению нельзя просто так пустить пыль в глаза», - предупреждает Леонов.
Как сообщала Politeka, Леонов рассказал, чем взаимовыгодна дружба Украины с Турцией.
Также Politeka писала о том, что Леонов рассказал, что будет дальше с Разумковым.