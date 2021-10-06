Эксперт по государственному управлению Роман Головин рассказал о правах собственника земли и арендатора и отметил, как происходит перенос участка.

Об этом он рассказал у себя в блоге.

«Единоличник должен сдать в аренду свой земельный участок арендатору, у которого большинство площади на этом массиве, а арендатор должен предоставить в субаренду владельцу земли участок односельчанина или иного владельца земли», - отметил Головин.

По словам эксперта, это выглядит очень странно, потому что владельцы земли не для того выходят из арендных отношений, чтобы снова их восстановить.

«Это ломает принцип, который закладывают единоличники, что они выходят из арендных отношений, сами обрабатывают земельный участок и не имеют никакого отношения к аренде и регистрации договора аренды», - подчеркнул Головин.

Как отметил эксперт, чтобы это произошло, арендатор должен подать обращение к собственнику земли. Но, по его словам, если владелец земли не даст ответа или откажет, то арендатор может обратиться в суд.

«Если собственник земли не согласен на перенос его земельного участка, то он может это отрицать и уже законом предоставляется право арендатору обратиться в суд. Арендатор должен доказать, что соглашение, которое он предложил, мотивировано, соответствует закону и является удобным», - сказал Головин.

По словам эксперта, за владельцем закреплено право собственности, поэтому никто без его разрешения не может пользоваться или что-то другое делать с его участком.

Как сообщала Politeka, Головин сказал: Любая концентрация земли будет требовать общественной необходимости ее национализации.

Также Politeka публиковала слова Головина: Украина никак не может перейти от старого земельного законодательства к новому.