Дипломат и юрист-международник Вадим Трюхан рассказал, планировал ли экс-президент Грузии Михеил Саакашвили повторить свои реформы в Украине и почему у него это не удалось.
Об этом он сказал в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской.
"Я думаю, что он равняется на собственное государство, которое он выстроил во время его пребывания у власти в течение 2004-2013 годов. Но тогда он был не один. У него были очень серьезные такие тяжеловесы, соратники, реформаторы. И они ему помогали. Они фактически эти реформы делали. И то, что касается правоохранительной системы, судов, и то, что касается экономики, дерегуляции. Там же были глыбы", - сказал Вадим Трюхан.
Он отметил, что часть его команды приехала из Грузии с ним в Украину, но не все.
"Здесь у него такой команды нет. Здесь ему гораздо сложнее... На сцене я видел с ним очень мощных, очень порядочных людей. Очень серьезных людей, которые болеют за Украину. Которые имеют историю успеха в Украине... Саакашвили не смог выстроить структуру. Не построил институт политический. Все держалось на его имени", - добавил Трюхан.
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По его словам, Михеил Саакашвили в 2013 году предстал перед дилеммой, а где ему вообще реализовываться.
"Он вынужден был бежать из страны, чтобы не сесть за решетку. Куда? Украина для него ближе всего. Здесь у него был друг Порошенко, с которым они пересекались очень много раз... Он сумел договориться с Порошенко, Порошенко его принял. Понимая, что ему не помешает такой человек в команде. Все очень просто, ему хотелось реализации. И он хотел замахнуться на что-то масштабное. Он мечтал тогда стать премьер-министром", - подчеркнул дипломат.
Как сообщала Politeka, Бизяев отметил, что ставки на изменение нынешнего грузинского правительства делаются довольно серьезные.
Также Politeka сообщала, что Толкачев заявил о задержании Саакашвили, что он не ждет каких-то тяжелых стратегических последствий нынешних событий.