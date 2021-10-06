Экономист Виктор Скаршевский в программе Руслана Бизяева «Культ личности» рассказал, есть ли способ предотвратить очередной кризис, который грозит мировой экономике.

«Я никогда не встречал человека, который ни разу в жизни не болел – хотя, возможно, такие люди и есть. Как для человека неизбежны болезни, так для экономики неизбежны кризисы. Жизнь экономики циклична, в ней стадия развития сменяется спадом и кризисом, за которым следует новый подъём. Когда-то экономическая наука считала, что причины кризисов найдены, а значит, найден и способ их предотвратить. Однако реальность показала, что это не так. Можно смягчить воздействие кризиса, можно отсрочить его – сейчас все именно этим и заняты. А вот предотвратить кризис нельзя. Смягчить кризис мог бы отказ от глобализации, но тогда пришлось бы сворачивать всю мировую торговлю», - считает эксперт.

По его мнению, отчасти этот процесс уже идёт – и США, и Европа всё больше замыкаются в себе.

«Нужно посмотреть, насколько далеко зайдёт процесс деглобализации. Но после кризиса 2008-2009 годов протекционизм значительно усилился, а с началом пандемии коронавируса этот флаг стали нести многие страны», - отмечает Виктор Скаршевский.

Как сообщает Politeka, ранее он дал прогноз дальнейшего изменения жилищно-коммунальных тарифов.

Также Politeka сообщала, что Скаршевский назвал продукты, которые этой осенью могут подорожать.