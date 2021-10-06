Политолог Мирослава Майнина в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин рассказала, зачем Саакашвили поехал в Грузию.

«Здесь нужно смотреть на условия, при которых Саакашвили поехал в Грузию. Мы знаем, что происходили выборы и на волне этих выборов он, собственно, и прибыл в Грузию. Лично у меня есть вопрос по поводу условий, при которых Саакашвили прибыл в Грузию. Нелегально переехав границу, таким образом получив себе еще одно уголовное дело. И украинская сторона, и грузинская уже начали расследование по поводу нелегального пересечения границы Саакашвили. И соответствующие структуры уже работают по этому вопросу», - подчеркнула она.

Майнина сказала, что ей непонятно его нелегальное пересечение границы, потому что он показывал билет и рассказывал, что законно приедет на волне выборов. Что у него есть партия, подтвердила она, которая его поддержала и по результатам выборов у них второй результат. То есть как политик, который видит себя в будущем на определенных должностях в Грузии, считает она, то вполне нормально, если он приезжает, официально проходя контроль, даже зная, что его арестуют.

«Но это бы делалось открыто и человек бы понимал, что его там ожидает. Поэтому, собственно, и возникает вопрос, на который ответ даст только сам Саакашвили, почему это происходило именно так? Приезд Саакашвили происходил на фоне выборов и есть большая доля вероятности, что там была какая-то договоренность. Напомню, что если правящая партия получала 43% и ниже, то должны объявить новые выборы и уже на этой волне Саакашвили надеялся на какую-то реабилитацию себя по поводу политических мотивов. Но этого не произошло и, собственно, перспективы Саакашвили в Грузии уже вполне решены», - резюмировала она.

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