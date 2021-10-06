Эксперт Украинского института будущего Игорь Попов высказал своё мнение относительно того, может ли Украина изменить свой внешнеполитический курс и отвернуться от Европы.

Ситуацию он прокомментировал в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» .

«Полный разворот украинской политики нереален. Украина слишком много сделала на западном направлении, чтобы так просто отказаться от него. Это чревато новыми революциями в стране. Такую политику граждане не поймут. Но если они этой зимой помёрзнут, и гражданам объяснят, что нам не помогли, то некие шаги по направлению от Запада станут более реальными. Сейчас тот, кто поднимает вопрос о прямом договоре с Россией на поставку газа – это враг. Впрочем, одна из партий так и делает, это её программная политика. Но после холодной зимы большинство украинских граждан может воспринимать подобные заявления уже по-другому», - допускает эксперт.

По его мнению, в этом случае возможны требования к власти делать что угодно, чтобы люди не мёрзли.

«Избиратели Зеленского занимают не слишком крайние позиции, они более меркантильны. И они будут требовать от власти в первую очередь обеспечения благополучия каждой семьи уже сейчас. Поэтому, если зима будет непростой – а она, скорее всего, такой и будет – то это повлияет на политику, в том числе внешнюю», - говорит Игорь Попов.

Как сообщает Politeka , ранее он предположил, что оффшорный скандал может быть «чёрной меткой» для Зеленского со стороны Великобритании.