Депутат ВР восьмого созыва Дмитрий Линько в новой программе «Главное» на канале «MY UA» с блогером Екатериной Павловой рассказал о бесперспективности расследований громких преступлений в Украине.

«Наша страна всегда была страной без терактов и каких-то таких серьезных преступлений. К сожалению, за последние годы мы увидели огромное количество убийств, в том числе и убийство Павла Шеремета. Убийство Павла Шеремета осталось без ответа, а на этом преступлении только попиарились. Все это дело оказалась большим пшиком, потому что нет никаких доказательств. Вместо реальных расследований власть занимается имитацией и пытается сделать медиа-шоу. И по всем отраслям мы видим больше шоу, чем работы», - подчеркнул он.

Линько считает, что именно поэтому мы не увидим расследования преступления нападения на Шефира. Мы не увидим истинных мотивов, уверен он. Скорее всего это стихнет впоследствии, сообщил он, потому что мы услышали много политических заявлений, но не услышали никакой конкретики. Власти заявили, что начали работать по этому поводу с ФБР, Великобританией, акцентировал он, но все это выглядит очень странно. Как и большинство преступлений, уверен он, это забудется и не станет.

«У нас в стране, к сожалению, преступники могут купить оружие легко, почти как пойти купить себе воды в магазине. А люди честные не имеют возможности защищаться оружием легально. В идеале, как в любой цивилизованной стране мира, такие преступления должны быть доведены до логического завершения и судебного приговора. У нас с этим проблема, потому что мы много видим задержаний, а затем суды их отпускают. В этом и есть проблема, мы не видим судебных приговоров, особенно по громким делам», - резюмировал он.

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