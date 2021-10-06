Экономист Юрий Атаманюк рассказал о причинах, по которым в бюджет поступает все меньше денег, а тарифы продолжают расти. По его словам, наблюдательные советы приносят Украине больше вреда, чем пользы.

Об этом он рассказал у себя в блоге.

Как объясняет эксперт, если учитывать, что недра находятся в собственности народа, то цены на газ формируются по двум методам. «Первый метод – это продавать населению дешевле, как поступают ОАЭ. И второй – это продавать по рыночным ценам», - отмечает он и добавляет, что во втором случае в бюджет поступает больше денег и так происходит финансирование бюджетных структур.

В частности в Украине, говорит Атаманюк, работает второй метод, но в таком случае украинцы рассчитывают на значительные поступления в бюджет, чего на самом деле не происходит. «У нас коррупция и алчность дошли до такого апогея, что продаем, как в Европе, а дохода нет», - подчеркивает он.

Также экономист отмечает, что наблюдательные советы приносят Украине больше вреда, чем пользы. «Наблюдательные советы всех государственных компаний обходятся только в 1.5 млрд на зарплаты», - говорит он. Атаманюк утверждает, что несмотря на высокие зарплаты 70% компаний, над которыми есть наблюдательные советы, отчитываются о своих убытках.

Как сообщала Politeka, Атаманюк рассказал, что уменьшение налоговой нагрузки может простимулировать развитие украинской экономики.

Также Politeka писала о том, что Атаманюк рассказал, какое мощное геополитическое оружие было в Украины.