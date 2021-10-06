В Госэкоинспекции предупредили о высоких штрафах для граждан за самовольное выжигание растительности - от 3 до 6 тысяч гривен.

Об этом сообщил глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный во время рейда по выявлению таких нарушений на Киевщине - говорится на сайте ведомства.

Чиновник отметил, что сейчас природоохранные рейды относительно случаев самовольного сжигания травы происходят по всей Украине.

Он добавил, что в этом году Госэкоинспекция выявила более 360 лиц, совершивших административное правонарушение по статье 77-1 Куоап (самовольное выжигание растительности или ее остатков). На них было наложено штрафов на сумму почти 1 миллион гривен.

"Однако еще больший вред они нанесли окружающей среде. Так, при сжигании тонны растительных остатков в воздух осуществляется выброс 9 кг микрочастиц, содержащих пыль, окиси азота, угарный газ, тяжелые металлы и ряд канцерогенных соединений. Выжигание травы приводит к гибели кладок и мест гнездования птиц, снижению урожайности растений, разрушению верхнего почвенного покрова. Но хуже всего-такой очаг может стать неконтролируемым и привести к масштабному пожару. В прошлом году огненная стихия охватила зону ЧАЭС, нанеся ущерб окружающей среде в десятки миллионов гривен, а на Житомирщине ущерб от весенних пожаров оценивают в более миллиарда гривен», - отметил Андрей Малеванный.

Чиновник подчеркнул, что растительные остатки – это не мусор, а ценный набор микроэлементов и полезных соединений, который нужно использовать для усиления урожайности. Компостирование же растительности взамен позволяет обогатить почву.