Поющий ректор раскрыл перспективы резонансного факультета ТикТок

Михаил Поплавский рассказал о перспективах факультета ТикТок, который открыли в Киевском университете культуры, вызвав огромный резонанс не только в Украине, но и в мире, сообщает издание "Факты". Тему развития и важности популярной социальной сети Михаил Михайлович поднял в своем Инстаграм.

Поплавский убежден, что в современном стремительном мире, который является очень мобильным и часто меняет приоритеты, добиться успеха могут только настоящие таланты. Те, кто не просто идет в ногу со временем, а опережает его.

«ТикТок – ЭТО КОСМОС! Факультет ТикТок в топе мировых новостей. Мы ломаем стереотипы и творим новейшую историю Украины! Миссия Университета культуры – стать лидерами в медиабизнесе и вывести украинский ТикТок на мировой уровень! ТикТок – это не просто современный тренд, это инструмент для ведения бизнеса», – заявляет Поплавский.

В видео он рассказывает, что на самом деле открыть факультет ТикТок его попросили студенты. И он прислушался к талантливой молодежи. Сам зашел в соцсети и сейчас поражает количеством подписчиков – в ТикТок у него больше полмиллиона.

«Факультет Тик Ток – это космос! Как Маск в космосе, так и Поплавский с ТикТоком в космосе!. Молодежь меня поддержала, а старшее поколение начало меня критиковать. Это нормально, потому что всегда активное меньшинство побеждает большинство. А некоторые люди не понимают, что за этим большая стратегия развития каждой личности, стратегия развития Украины. И мы должны завоевать информационное пространство всего мира полностью через ТикТок и другие социальные сети, украинизировать их», – говорит Поплавский.

Проект - Факультет ТикТок в Киевском университете культуры по резонансу и реакции общества он сравнивает с проектом «Поющий ректор как технология», который в свое время вызвал шок, критику и неприятие, а сработал как самая эффективная реклама вуза. Так и факультет ТикТок – это новый вызов.

«Кризис показал, что можно делать немного по-другому. Мы меняемся под давлением внешних обстоятельств, формируем новые привычки и подходы. Чтобы заявить о себе и стать оригинальным в этом безумном мире, необходимо увидеть то, чего другие не видят. Определить свои уникальные особенности или умения и капитализировать их в свой личностный бренд. Есть две вещи, чем отличаются машины от человека. Если взять машину и человека – машина побеждает. Но если взять человека, то первое – нужно не бояться ошибаться и второе - не надо бояться быть смешными», – акцентирует Поплавский.

По словам Михаила Поплавского, факультет ТикТока для студентов Университета культуры – это бесплатное второе высшее образование.

«Моя основная миссия – дать молодому поколению самореализоваться, стать топовыми лидерами в медиабизнесе и вывести украинский ТикТок на мировой уровень», – ставит амбициозные цели Михаил Михайлович. Он уверен, что для их реализации есть все возможности. Ведь на факультете ТикТок действует уникальная учебная программа профессионально-практической подготовки, аналогов которой нет в мире.

Мастер-классы, тренинги, практикумы проводят популярные тиктокеры, инфлюенсеры, блоггеры, топ -менеджеры, режиссеры, хореографы, актеры и звезды шоу-бизнеса.

На каждое практическое занятие приглашаются новые спикеры.

фото instagram.com/poplavskiy_michail