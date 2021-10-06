Журналистка Любовь Завальнюк рассказала об утечке данных касательно состояния мировых лидеров и знаменитостей под названием «Досье Пандоры», расследование которых также коснулись многих украинских чиновников.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

«Зеленскому придется выдержать удар «Досье Пандоры», - заявила Завальнюк.

Она объяснила, что Pandora Papers или «Досье Пандоры» — это утечка почти 12 миллионов документов и файлов, раскрывающих тайное богатство и сделки мировых лидеров, политиков и миллиардеров. Журналистка отметила, что эти данные были получены Международным консорциумом журналистов-расследователей в Вашингтоне, округ Колумбия, и привели к одному из крупнейших в истории глобальных расследований.

«Более 600 журналистов из 117 стран увидели скрытое состояние некоторых из самых могущественных людей на планете. Около 35 действующих и бывших мировых лидеров, а также более 300 чиновников и звезд оказались замешаны в офшорных схемах, при помощи которых они становились обладателями недвижимости в Великобритании, США, Монако и других странах», - рассказала Завальнюк.

«Об этом сегодня заговорил весь мир, а в Украине планировалась презентация фильма от «Слидство.Инфо» на 3 октября. Но директор кинотеатра отказался выпускать фильм на экран», - добавила Завальнюк.

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