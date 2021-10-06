Писатель и сторителлер Валерий Примост рассказал, что для собственного развития нация должна иметь четыре ключевых элемента и имеются ли они в украинцев.

Об этом он рассказал в программе «Толковый разговор» с Алексеем Толкачевым.

Писатель отмечает, что когда-то Украина имела действительно великую историю, а это в свою очередь убеждает нацию в том, что она должна выполнить определенную миссию планетарного значения. В частности, он говорит о Киевской Руси: «Мы были замечательной империей, которая несла свет христианства язычникам вокруг. Но потом, при монголах, все это закончилось».

Сейчас же, говорит Примост, Украина потеряла 4 ключевые элементы нации, которые с позиции сторителлинга определяют ее успехи и провалы.

Первым элементом, объясняет эксперт, является национальный нарратив об исключительности. «Если нация не верит, что она особенная и у нее есть особенная судьба — то она, в конце концов, превращается в колонию другой нации, у которой есть такая история», - подчеркивает Примост.

Далее он называет остальные элементы: это национальная идеология, политический и экономический формат. «Если 4 плюса из 4, как у Китая, например, то он прет как трактор. У нас, к сожалению, 4 минуса из 4. И поэтому у нас все сложно», - заключает сторителлер.

Как сообщала Politeka, Примост рассуждал, в какой мере религия определяет менталитет народа.

Также Politeka писала о том, что Себастьянович рассказал, что для процветания государства нужно выстроить эффективный госаппарат.